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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 milyon insan pratisyen hekime ulaşamıyor

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#Fahrettin Koca#Sağlık#Avrupa
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 milyon insan pratisyen hekime ulaşamıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 02:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını ifade etti. Koca ayrıca Türkiye'de günlük ortalama muayene sayısını da açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Türkiye'de yapılan günlük muayene sayılarını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında Fransa'da yaşanan pratisyen hekim sorununa dikkat çekere "Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye’de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 Milyon 335 Bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 Bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor" dedi. 

 

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#Fahrettin Koca#Sağlık#Avrupa

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