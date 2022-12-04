Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 milyon insan pratisyen hekime ulaşamıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Türkiye'de yapılan günlük muayene sayılarını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında Fransa'da yaşanan pratisyen hekim sorununa dikkat çekere "Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye’de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 Milyon 335 Bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 Bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor" dedi.