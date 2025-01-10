Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan doğurganlık oranı açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ziyaret ve toplantılar için Düzce’ye geldi. İlk olarak Düzce Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları ve il müdürlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantıdan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’ye yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Bakan Memişoğlu, “Düzcelilere bir müjde vermek istiyorum. Sayın Başkanımız ve siyasilerimizin katkısıyla 500 yataklı yeni bir hastaneyi yatırım bütçemize aldık. Onu Düzcelilerin hizmetine sunacağız. Üniversite hastanemiz var. İnşallah bir eğitim araştırma hastanesini de faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreç, eğiticisini bulmak ve organizasyonu süre alabilir ama hedefimiz daha iyi sağlık hizmet vermek. Düzce’de insanların sağlıkla ilgili problem ve ihtiyaçlarını karşılamak. Başka bir vilayete gitmeden, tüm sağlıkla ilgili ihtiyaçlar burada sağlanacak. Randevu ve bakım süreçleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. İnşallah bu süreçte de Düzce’de daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Akçakoca’da bir hastane inşaatımız var. 2025 yılında inşallah Akçakocalılar bu hastaneyi kullanmaya başlayacak" dedi.

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'BİZ HASTALIK BAKANLIĞI DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞIYIZ'

Toplumda vatandaşların hasta olmadan önce önlem almak istediklerini ve bu konuya ağırlık verdiklerini söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Biz her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değiliz. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını ve koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Topluma kendi beden sağlıklarını korumalarını öneriyoruz. Özellikle toplumumuzdaki kilo ve hareketsizlik sorununu hep beraber, özellikle aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek, hep beraber çözmemiz gerekiyor. Hızlı yeme, kötü beslenme alışkanlıklarımızdan uzak durmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Aile Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, bu konuda da biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin doğurganlık oranları az. Biz konuda sosyo-ekonomik olsun, sezeryan oranları olsun bunların hepsinde problemlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.