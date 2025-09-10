Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Çin'e kritik ziyaret

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ve ekibiyle görüştü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile görüşmede; Türkiye’nin yeni sağlık vizyonu, dijital dönüşüm, biyoteknoloji, koruyucu sağlık, yenilikçi sağlık teknolojileri, geleneksel tıp ve sağlıkta gelecek vizyonu konularında değerlendirmeler yapıldı.

Sağlık Sistemimizi “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” Anlayışıyla Yeniden Şekillendiriyoruz

Türkiye’nin sağlık sistemini Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeli ile yeniden şekillendirdiklerinden bahseden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hastalıkları tedavi eden, sağlığı koruyan aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten bir model geliştiriyoruz. Bu modelle önleyici sağlık hizmetleriyle hastalıkların yükünü azaltmayı, yenilikçi tedavilerle sağlığı geliştirmeyi ve yerli üretimle başarılarımızı daha da büyütmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’de günlük 3 milyon vatandaşın ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti aldığını belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SAĞLIK SİSTEMİMİZİN EN GÜÇLÜ TARAFLARINDAN BİRİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dijital dönüşümün sağlık sistemimizin en güçlü taraflarından biri olduğunu vurgulayarak “Tüm sağlık verilerimizi e-Nabız gibi ulusal entegre platformlarda dijitale taşıdık; hasta kayıtları, reçeteler, laboratuvar sonuçları ve epidemiyolojik veriler artık gerçek zamanlı olarak erişilebilir ve takip edilebilir. Bu sayede hastalıkların erken teşhisi, kaynakların daha verimli kullanımı ve salgın yönetiminde hızlı ve etkili önlemler mümkün hâle geldi.” dedi. Toplantıda, iki ülkenin bu alanda birlikte geliştirecekleri stratejik iş birliklerinin güvenli veri paylaşım protokolleri oluşturulması, ortak epidemiyoloji araştırmaları yürütülmesi ve yapay zekâ destekli sağlık analitiği projeleri geliştirilmesi gibi konularda büyük fırsatlar sunacağı konuşuldu.

Türkiye’de biyoteknoloji ve klinik araştırmalarda da büyük potansiyel olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Avrupa Birliği standartlarıyla tam uyumlu bir regülatör kurum. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve FDA ile eşgüdüm içinde çalışıyor, klinik denemelerin onayını hızlı ve şeffaf bir şekilde veriyor. TİTCK; ilaç, biyoteknolojik ürünler ve tıbbi cihazların ruhsatlandırma, denetim ve farmakovijilansını yönetiyor.” dedi.

Bugün, TİTCK’nin sıkı denetim ve ruhsatlandırma mekanizmaları sayesinde birçok yerli ilaç firmasıyla, antibiyotikten biyoteknolojik ilaca kadar geniş bir alanda üretim yapıldığına değinilen toplantıda, Türk bilim insanlarının Çin’in yenilikçi teknolojileriyle buluşmasıyla küresel çapta rekabetçi ürünlerin ortaya çıkabileceği değerlendirildi.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİK TAŞIYOR

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin’in önleyici sağlık, obeziteyle mücadele gibi halk sağlığı vizyonunu ortaya koyan çalışmalarına değinerek halk sağlığı ile sağlığın geliştirilmesi alanlarında iki ülkenin iş birliğini güçlendirmenin büyük bir öncelik taşıdığını ifade etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Türkiye olarak önleyici sağlık hizmetlerine odaklanan modellerimizle toplum sağlığını koruma ve geliştirme stratejilerinde somut adımlar atıyoruz. Sizin deneyimlerinizle birleştiğinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki, dezavantajlı gruplara yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halk sağlığı altyapısının güçlendirilmesi gibi ortak projeler iki ülke halklarının daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.” dedi.

Yeni sağlık vizyonunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) ön plana çıkardıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB’in Türkiye’deki sağlık araştırmalarını koordine eden çatı kurum olarak biyomedikal mühendislik, genetik, aşı geliştirme ve nanoteknoloji gibi stratejik alanlarda ulusal projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca toplantıda ASELSAN ve TÜSEB iş birliğiyle yerli ve millî Kalp Akciğer Makinesi’nin geliştirilmesi, CAR-T Hücre Tedavisi’nin yerli üretim sürecinin başlatılması gibi gelişmeler konuşuldu. Bu tür değerli projelerin gelecekte iki ülke arasında sağlık teknolojileri alanında daha güçlü iş birliklerini artıracağı ifade edildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİRARAYA GETİRECEĞİZ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’de geleneksel tıp alanında aile hekimlerine de akupunktur ve fitoterapi yapma yetkisi verildiğini, geleneksel tıbbın daha erişilebilir ve geliştirilebilir olması için çalıştıklarını söyledi. Çin geleneksel tıbbının gelişiminin vurgulandığı toplantıda bu alanda daha güçlü iş birliği yapılarak ortak sempozyumlar ve eğitim programları düzenlenebileceği değerlendirildi. Toplantıda, Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun Ulusal Sağlık Komisyonu’nu davet ettiği Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na dair detaylar da konuşuldu. TÜSEB tarafından 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın “Üreten Sağlık” vizyonuyla Ar-Ge, yenilikçi tanı/tedavi yöntemleri, tıbbi cihaz ve ilaç geliştirme, yapay zekâ uygulamaları ile uluslararası klinik araştırmalara odaklanarak bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getireceği, ayrıca Kurultay’la genç bilim insanlarının ve inovatif projelerin destekleneceği belirtildi.

İki Ülke Arasındaki İş Birliği Küresel Sağlık Ekosistemini Dönüştürebilecek Bir Güç Hâline Gelecektir

Toplantıda, Türkiye ve Çin iş birliğinde ortak projelerle küresel sağlık sorunlarına çözüm üretilebileceği değerlendirildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin modern sağlık altyapısı ile Çin’in yenilikçi üretim kapasitesi birleştiğinde küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni bir gücün ortaya çıkacağını, böylece milyarlarca insanın sağlığının iyileşeceğini ve ekonomik kalkınmanın hızlanacağını ifade etti.