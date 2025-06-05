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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bayram mesajı

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#Kemal Memişoğlu#Sosyal Medya#Bayram Mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlundan bayram mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 18:33

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Her Kurban Bayramı'nda gönül sofralarında bir araya gelindiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramda büyüklerin hayır duasını alırız ve küçücük kalplerin sevincini paylaşırız. Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda. Bugün, arife günü. Çocukluğumuzdaki heyecanla bayram sabahını bekliyoruz bir kez daha. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum."

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#Kemal Memişoğlu#Sosyal Medya#Bayram Mesajı

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