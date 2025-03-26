×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Aile hekimi açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanı#Aile Hekimliği#Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlundan Aile hekimi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:27

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bizler, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırıyor, adımlarımızı birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirme hedefiyle atıyoruz. Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Aile Hekimliği Sistemi'ni çok daha iyi bir yere taşımak olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemi'mizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hâle getirmek için Aile Sağlığı Merkezleri'mizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanı#Aile Hekimliği#Sağlık Hizmetleri

BAKMADAN GEÇME!