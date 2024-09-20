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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

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#Kemal Memişoğlu#Nevşehir #Ziyaret
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehirde ziyaretlerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 19:33

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Kente gelen Bakan Memişoğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Görevli personelce karşılanan Memişoğlu, aşı olmak için merkeze gelen çocukların yakınlarıyla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehirde ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Kapadokya Alan Başkanlığı'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Memişoğlu, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Bakan Memişoğlu, kent merkezindeki iş yerlerine de ziyaret gerçekleştirerek esnafla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehirde ziyaretlerde bulundu

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Bakan Memişoğlu'na programlarında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Vali Ali Fidan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti.

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#Kemal Memişoğlu#Nevşehir#Ziyaret

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