Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

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Kente gelen Bakan Memişoğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Görevli personelce karşılanan Memişoğlu, aşı olmak için merkeze gelen çocukların yakınlarıyla sohbet etti.

Daha sonra Kapadokya Alan Başkanlığı'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Memişoğlu, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Bakan Memişoğlu, kent merkezindeki iş yerlerine de ziyaret gerçekleştirerek esnafla sohbet etti.

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Bakan Memişoğlu'na programlarında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Vali Ali Fidan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti.