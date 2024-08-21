Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Maymun çiçeği şu anda ülkemizde yok

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği salgınının, çiçek hastalığı ile aynı soydan geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün Temmuz 2022'de acil durum ilanı yaptığını kaydeden Memişoğlu, hastalığın yakın temas ile bulaştığını, öldürücülük oranındaysa düşük olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), acil durum ilan etti. Bu ne demek? Hastalık endemik, yayılabilir, temasla geçiyor, ülkelerin kendi önlemlerini almasını tavsiye etti. Biz de bilim kurulunu toplayarak neler yapacağımızı bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparak rehber yayımladık. Bu rehberle hem hastalık bilgilendiriliyor hem de vaka durumunda ne yapılacağını insanlara anlatıyor.

Bunun haricinde de hazırlıklarımız var. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Ama bu toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değil. Biz sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Sağlık alt yapımız Covid-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.

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'EKSTRA BİR TEDBİRE İHTİYACIMIZ YOK'

Bilim insanlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda temas ile bulaştığı için ve solunum yoluyla bulaşmayan bir virüs olduğu için Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir ama bu salgın olmaz. Şu ada bizim ekstra bir tedbire ihtiyacımız olmadığını ifade etmek istiyorum.

Maymun çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı artık yok dünyada. Ama bizler 1980’lere kadar çiçek aşısı yapmıştık. 80’den sonra DSÖ’nün önerileri doğrultusunda artık yapılmadı. Virüsün nasıl bir seyir seyredeceği konusunda bilim insanları çalışıma yapacak. Şu net ki o da ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip ben maymun çiçeğim oldum mu diye soran insanlarımız oluyor. Ama bu testleri yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz sorguluyoruz bu tür hastalıklarla ilgili bir tanı, temas, muayene anlamında koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız, izolasyonlar dahil. Ama insanlar paniklemesin emin olun sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri aldık. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.

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'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Afrikalı öğrencilere yönelik bir tedbir şu anda yapmayacağız. Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. İnsanoğlunun bu kadar hareketli yaşadığı bir zamanda hastalığın nereden gelebileceğini hesap edemeyebilirsiniz, engelleyemeyebilirsiniz. Biz her türlü önlemi almaya çalışacağız. Bazı bölgelerden gelme sıklığı fazla olabilir ona göre de önlem alacağız. Sağlıkta yakın takip etmeniz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık saatlik değişimler olabilir sağlıkta. Virüs kendini değiştiren bir mikroorganizma. Özellikle Covid’den sonra çok tedirgin oluyoruz bu tür haberlerde.

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'PCR TEST YAPACAK KABİLİYETİMİZ VAR'

Bunlarla ilgili PCR test yapacak kabiliyetimiz var. Test kiti yapabilecek, üretebilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda Covid’de dünyada aşı üretebilen 7 ülke var bunlardan birisi ülkemiz. Covid aşısını kısa sürede ürebilen bir ülke her türlü aşıyı da üretebilir. Bütün aşıları yapacağız diye iddiamız var. Bu konuda insan gücümüz de sektörümüzde kabiliyete erişmiş durumda. Endemik olan bir hastalığın aşısının tedarikiyle ilgili özel bir çaba harcamıyoruz. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın. Aşı konusunda artık politik olarak bu aşıları üreteceğiz, kendi aşımızı yapabilecek bir politikaya dönüşmüş durumdayız. Ne kadar sürer onanla ilgili arkadaşlarla çalışma içindeyiz.

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SINIR KAPILARINDA ÖNLEM

Sınır kapılarımızda rehberin yayınlanması zaten bir şekilde oradaki insanların da buna hassasiyet göstermesinin sağlanması içindi. Virüste ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir ama bulaş riski var. Siz ne kadar kapıda önlem alırsanız alın ilk döneminde hiç belirti vermeyebilir. O nedenle en azından ciltteki lezyonları tespit edebilecek bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara biz bunların daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız. Toplumsal olarak farkında olduğumuz gibi giriş kapılardaki insanlarımızın bu konuda daha hassas dikkatli olmaları konusunda çalışma yaptık. Bütün önlemleri aldık ama kısıtlama almadık. Bilgilendirme yapıldı.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI "M ÇİÇEĞİ" REHBERİNİ GÜNCELLEDİ

Sağlık Bakanlığı, M çiçeğine (MPox) karşı yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin 2022'de yayınladığı rehberi güncelledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki rehberde, virüs ve hastalığın adı, hastalık hakkında genel bilgiler, hastalığın bulaşma yolları, belirtileri, tanısı, tedavisi, aşısı, vaka temaslısının izolasyonu ve izlenmesi gibi bilgiler yer aldı.

Rehberde, M çiçeği hastalığının, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleriyle kendini gösterdiği, bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabileceği ifade edildi.

Semptomları genellikle 2-4 hafta süren ve kendi kendini sınırlayan M çiçeğinin ağır vakalara da yol açabildiğine dikkatin çekildiği rehberde, M çiçeği döküntülerinin, çiçek hastalığının döküntülerine benzediği kaydedildi.

M çiçeğinin, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha hafif seyirli bir tabloya neden olduğu belirtilen rehberde, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların, M çiçeğine karşı da belirli oranda koruma sağladığı, çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral ajanların, M çiçeği tedavisi için de kullanıldığı aktarıldı.

ATEŞ VE YOĞUN BAŞ AĞRISIYLA KENDİNİ GÖSTERİYOR

M çiçeğinin kuluçka süresinin, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 1-21 gün arasında değişebileceği ifade edilen rehberde, "Hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunmayla virüse maruz olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.

Klinik tablonun, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle başladığı belirtilen rehberde, bu bulguların ilk 5 gün ön planda olduğu kaydedildi.

Rehberde, lenf düğümlerinin şişmesinin, gelişimi ayırıcı tanıda yer alabilecek suçiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından M çiçeği için tanıyı destekleyici bulgu olarak kabul edilebileceği vurgulanarak, deri döküntüsünün genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başladığı bildirildi.

M ÇİÇEĞİNİN BULAŞMA YOLLARI

Rehberde, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, kişinin lezyonlarıyla temas edecek şekilde sarılma, masaj, cinsel temas, cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temastan insandan insana bulaşma olabileceği belirtildi.

Ateşle birlikte belirtilerden biri veya birkaçının olması durumunda kişinin olası vaka olarak incelenebileceğine değinilen rehberde, kesin tanı için kişiden alınan örnekte PCR pozitifliğinin tespit edilmesinin gerektiğine dikkat çekildi.

OLASI VAKADA YAPILMASI GEREKENLER

Rehberde, olası vaka ile karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanması, el hijyenine maksimum özen gösterilmesi istendi.

Olası vaka tanımına uyan kişinin cerrahi maske takmasının önemine vurgu yapılan rehberde, sağlık personelinin N95 maske, gözlük veya siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması gerektiği aktarıldı.

İzolasyon süresinin cilt lezyonunun çıktığı ilk günü takip eden 21 gün boyunca olduğu ifade edilen rehberde, "Klinik bulguları nedeniyle hastane şartlarında izolasyon gerekiyorsa olası vaka tek kişilik odada standart enfeksiyon kontrol önlemlerine ilave olarak temas önlemleri alınarak izlenmelidir." bilgisi yer aldı.

TEDAVİ SÜRECİ

M çiçeği hastalığının tedavisi için kesin olmamakla birlikte bazı antivirallerin etkili olabileceğinin belirtildiği rehberde, semptomları hafifletmek, komplikasyonları yönetmek ve uzun vadeli sekelleri önlemek için klinik bakım ve destekleyici tedavi verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Lezyon bölgesine göre sıcak su banyoları ve ağrı kesicilerin gerektiğinde kullanılabileceği kaydedilen rehberde, takip sırasında nadiren ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi durumların gözlenebileceği, bunların tedavisinde olgu bazlı değerlendirme yapılmasının önerildiği ifade edildi.

AŞI

Rehberde, çiçek hastalığına karşı aşının rutin uygulandığı dönemde çiçek aşısıyla aşılananlarda, çiçek aşısının M çiçeğini önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğunun gözlemsel birkaç çalışmayla kanıtlandığı belirtildi.

Bu nedenle daha önce çiçek aşısı olanların hastalığı daha hafif geçirebileceği ya da hastalıktan korunabileceği ifade edilen rehberde, "Çiçek hastalığına karşı önceden aşı yapıldığının göstergesi olarak ön kol üst kısmındaki aşı izi kabul edilebilir." bilgisi verildi.

Çiçek aşılarının klinik kullanıma sunulmuş durumda olmadığı hatırlatılan rehberde, yeni bir aşının, 2019'da M çiçeğinin önlenmesi amacı ile ABD Gıda ve İlaç Ajansı (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kullanım onayı aldığı ve kısıtlı olarak ulaşılabilir durumda olduğu ifade edildi.

Rehberde, M Çiçeği Hastalığı Vaka Bildirim Formu'na da yer verildi.