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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İngiltere Başbakanı Starmer ile Karadağ Başbakanı Spajic karşıladı

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#Keir Starmer#Milojko Spajic#Karadağ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İngiltere Başbakanı Starmer ile Karadağ Başbakanı Spajic karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 18:10

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Starmer ve Spajic'i Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

Starmer'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.

Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı. 

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Karşılaşamaya ilişkin Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemize gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i karşıladık. Zirve kapsamında yürütülecek temasların uluslararası iş birliğinin güçlenmesine, barış ve istikrarın pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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KARADAĞ BAŞBAKANI DA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de, Ankara Havalimanı'na geldi.

Spajic'i Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı. 

 

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#Keir Starmer#Milojko Spajic#Karadağ

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