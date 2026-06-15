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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyada bir ilke daha imza atıldı... Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz

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#İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü#Kemal Memişoğlu#Karaciğer Nakli
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyada bir ilke daha imza atıldı... Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 20:56

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 8’li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, "Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8’li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

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Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi.

Ülkemizde yılda yaklaşık 1.800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300’den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir.

Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı

 

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#İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü#Kemal Memişoğlu#Karaciğer Nakli

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