Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Bakanımın da arkadaşımın da hastanesini kapattım

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Memişoğlu, dosyanın gizli ve savcılıkta olduğunu, bu nedenle de bebeklerin ölümü anlamında kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

‘RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Delillerin toplanmasından sonra 26 Nisan 2024’te yapılan operasyon ile Yenidoğan Çetesi’nin çökertildiğini söyleyen Memişoğlu şöyle devam etti:

“Savcılık 28 Haziran’da bize ‘Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında bir illiyet bağı var mı?’ diye bizim teftiş heyetimize yazı yazıyor. Bu insanların esası aslında bebekleri öldürmek değil, bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de SGK’dan para almak maksadıyla olduğu düşünüldü ve öyle bir yaklaşım sergilendi. İlliyet bağını kurmak için bilimsel bir kurul oluşturuldu. Bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaati belirtiliyor ve söz konusu tıbbi mütalaa Büyükçekmece Savcılığına gönderiliyor. İlliyet bağı kurmazsanız hastane de kapatamazsınız, insanlara da ağır ceza veremezsiniz. İlliyet bağı bizim için hocalarımızın ve raporların tamamı Bakanlığa ulaştıktan sonraki aşamada, ancak iddianamedeki delilleri gördükten sonra bunu yaptık. 18 Ekim’de savcılık iddianamesi bittikten iki gün sonra hastanelerin ruhsatlarını iptal ederek kapatıyoruz. Bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz.

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Denetimlerimizi de revize edeceğiz, yeniden bir yapılanmaya gireceğiz. Özel hastaneleri de disiplinize etmek gerektiği kesin. Özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerini başka şirketlere kiralaması konusu ve aynı şekilde özel hastanelerin denetlenmesi konusu yoğun bir şekilde gündemimizde.”

‘ŞU AN SAMİMİ DEĞİLİZ’

Yenidoğan Çetesi olayında kapatılan bir hastanenin başhekimiyle fotoğrafının bulunmasına dair soru üzerine Bakan Kemal Memişoğlu, ilgili hastanenin başhekiminin Trabzon’dan ortaokul ve lise arkadaşı olduğunu kaydetti. Memişoğlu, “Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Özel sektörde de vakıf üniversitesinde de devlet hastanesinde de gittiğimde fotoğraf çektiririm. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım” diye konuştu.

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CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz, ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin, eski sağlık bakanları Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında görevlerini yapmadıkları iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

MECLİS’TE KOMİSYON

Öte yandan siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.