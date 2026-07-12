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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık

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#Kemal Memişoğlu#Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa#Paylaşım
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 18:31

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyamızda ilk ayı geride bıraktık.

“Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız.” diyerek 81 ilde sahaya indik ve ilk 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık.

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Sağlığı bir yaşam biçimi hâline getirmek için sahada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize ve bu çağrıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ölçüm noktalarımıza sizleri bekliyoruz.

 

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#Kemal Memişoğlu#Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa#Paylaşım

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