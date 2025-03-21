Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız

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Bakan Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş karşıladı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin hayırseveri, kamusu ve insanı ile örnek olan bir şehrinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Memişoğlu, "'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında 43'üncü ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri, ülkemizin çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Hem üretim hem ticaret hem de insaniyet anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden. Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunu tartışacağız. İnşallah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta dünyaya örnek hizmet sunarken de özellikle Kayseri için söylüyorum, Kayseri'yi sağlık teknolojisinin üretim üssü yapmak için altyapısı olan bir şehir. Özellikle Erciyes Üniversitesi Türkiye'ye Covid-19 aşısını hediye eden bilim insanlarının olduğu bir üniversite, orada tıbbi teknolojisini ve aşısını üretebilecek altyapısı var. Onun için bunu daha da geliştirip, daha iyi yerlerde Türkiye'nin sağlıkla ilgili teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Hekim dışı atamalar hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. En iyi şekilde, hakkaniyetli şekilde insanlarımıza bu kadroları dağıtacağız" diye konuştu. (DHA)