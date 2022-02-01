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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü

#Fahrettin Koca#Konya#Sağlık Bakanı
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın acı günü

Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

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