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Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz telefon! Yeni ekibin oluşturulduğunu söylemişti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Hürriyet'e yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını duyurmuştu. "Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Koca, bugün Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi." diye konuşmuştu. 

Bakan Koca, "Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. 

Bakan Koca Hürriyetin sorularını yanıtladı: Aşı ikna timleri geliyor
Bakan Koca Hürriyet'in sorularını yanıtladı: Aşı ikna timleri geliyor

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Bakan Koca, bugün Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Yeni aşı olan bir vatandaşla bir telefon görüşmesinde bulunan Koca, 'Siz de öğretmen olduğunuz için biliyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarımızın bu ramazan döneminde bütün arkadaşların aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Devamında ilkokul ve okul öncesinin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir şey sorun olunca yaptırmamak için sorun olmamalı dedim, onun için rahatsız ettim.' ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımında "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz." ifadelerine de yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan sürpriz telefon Yeni ekibin oluşturulduğunu söylemişti

EV EV GEZİP ANLATACAKLAR

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan sürpriz telefon Yeni ekibin oluşturulduğunu söylemişti

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