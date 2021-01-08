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Haber Giriş: 08.01.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika koronavirüs açıklaması! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ‘’İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.

Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı.

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