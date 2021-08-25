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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

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