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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması: Kapasitenin verimli kullanılmasını sağlayacağız

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#MHRS#Sağlık Bakanı#Hastane
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan MHRS açıklaması: Kapasitenin verimli kullanılmasını sağlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 14:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısını 23 milyon kişi olarak açıklamıştı. Bakan Koca MHRS’deki sorunların çözümü için yeni kararlar alındığını belirtirken, 'Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz.' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

Bakanlığımızın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele almış bulunuyoruz. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.

Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız.

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#MHRS#Sağlık Bakanı#Hastane

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