Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.