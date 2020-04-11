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Haber Giriş: 11.04.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın" dedi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

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