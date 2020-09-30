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AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.  

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."

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