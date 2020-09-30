Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan izolasyon uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."
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