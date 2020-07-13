İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan iğneli uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Daha düşük vaka sayıları daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı” dedi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından, korona virüs vaka sayılarının düşmesinin düşük yoğunluğa ve daha az temasa bağlı olduğu konusunda uyarıda bulundu. Koca, “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]” paylaşımında bulundu.
Son dakika haberi: 13 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.
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