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AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 21:24,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim." çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim."

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