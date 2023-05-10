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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve engelli aileleriyle buluştu

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#İSTANBUL#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazide engelli vatandaşlar ve engelli aileleriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 17:20

SULTANGAZİ Belediyesi'nin düzenlediği programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz. 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başladı." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa, Bakan Koca'nın yansıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçe yöneticileri katıldı. Programda konuşan Bakan Koca, en büyük engelin zihinlerdeki bariyer olduğunu söyledi. Koca, "Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazide engelli vatandaşlar ve engelli aileleriyle buluştu

Fahrettin Koca, 10 ilde rehabilitasyon merkezlerinin kurulmaya başlandığını belirterek, "siz zaten her şeyi başarıyorsunuz biz engel olmayalım yeter" ifadelerini kullandı. Yaklaşık Bin kişinin katıldığı programda Bakan Koca'ya yoğun ilgi gösterildi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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#İSTANBUL#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca

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