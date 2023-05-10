Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve engelli aileleriyle buluştu

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa, Bakan Koca'nın yansıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçe yöneticileri katıldı. Programda konuşan Bakan Koca, en büyük engelin zihinlerdeki bariyer olduğunu söyledi. Koca, "Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz" dedi.

Fahrettin Koca, 10 ilde rehabilitasyon merkezlerinin kurulmaya başlandığını belirterek, "siz zaten her şeyi başarıyorsunuz biz engel olmayalım yeter" ifadelerini kullandı. Yaklaşık Bin kişinin katıldığı programda Bakan Koca'ya yoğun ilgi gösterildi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.