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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz

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#SMA#Sağlık#Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: SMAya karşı yeni bir dönemdeyiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 10:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA'ya karşı yeni bir dönemde olunduğunu belirtirken, 'Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık. Bugüne dek 760.789 bebekle 601.507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik.' açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs’ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz" dedi.

Bakan Koca, SMA tanısı konulup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa?

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SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli.

Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele; Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız."

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#SMA#Sağlık#Sağlık Bakanlığı

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