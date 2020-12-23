Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mutasyon taranıyor

Bakan Koca, “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur” diyerek incelemelerin kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi. Bakan Koca’nın konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

BEKLENEN DURUM

“RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında (Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları) gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.”

‘4 BİN 603 YOLCU İZOLASYONA ALINDI’





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan gelen yolculara PCR testi yapıldığını, testleri negatif çıksa bile tüm yolcuların izolasyona alındığını duyurdu. Bakan Koca ayrıca, “14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı. 4 bin 603 yolcu, bilgileri sisteme aktarılarak ikâmetleri ve kaldığı otellerde izolasyona alındı. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılıyor” bilgisini de verdi.