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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının 2. dozunu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının 2. dozunu olduğunu belirtti.
Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduSon dakika... Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonun endişesini yaşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele aldı. 17.00'da başlayan toplantı az önce sona ererken, Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, salgında yeni döneme girildiğini duyururken, pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacağını açıkladı ve yeni dönemin adını "yerinde karar dönemi" olarak nitelendirdi. Bakan Koca, ikinci doz aşılamanın ise yarın başlayacağını belirtti. Ayrıca Türkiye'de 263 tane İngiltere varyantı, 23 tane G. Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyantın tespit edildiğini açıkladı.
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