Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın biyografisi

Fahrettin Koca 1965 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamlayan Fahrettin Koca , liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirdi ve tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Fahrettin Koca, 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.



Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ola Fahrettin Koca, dört çocuk babasıdır.

Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı’dır.

İngilizce biliyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunu bulunan komşusu Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Kemal Büyükdeniz'in Hüseyin Kasnakçı'nın küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinden kaynaklı iki komşu arasında gerginlik yaşanmıştı. Kemal Büyükdeniz'in cenaze törenine de katılan Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Yaylada işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Hüseyin Kasnakçı savcılığa sevk edildi.