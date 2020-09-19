Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, son günlerde vaka sayısında önemli bir artış yaşanan İzmir’deydi. Hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Koca, İzmir Valiliği’nde ve ‘Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi: “Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yerinde eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz artışlar görülürken, bazılarında tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. İzmir, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil beldesini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Öte yandan yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut.

EĞİTİM 3 HAFTA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artış kontrol altına alındı ve son bir haftada vaka artışı yüzde 10’lara kadar geriledi. Özellikle 1 hafta, 10 gün sonra daha bir stabil döneme ve daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Turizmin bu bölgede canlı olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere Ege Bölgesi’nde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu anlamda stabil döneme girdiğimizi söylemek istiyoruz. İzmir’de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada. Türkiye genelinde erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5. Genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. İzmir’de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75. Aydın’da yüzde 63, Manisa’da yüzde 66, Denizli’de yüzde 68. İzmir Şehir Hastanesi 2021’de açılacak. Pazartesi günü hazırlık ve 1. sınıflar eğitime başlıyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulu bu konuda günlerce çalıştı. 3 hafta sonra salgının seyrine göre, illerin durumu da dikkate alınarak tekrar değerlendirilecek.”

‘EN BABAYİĞİT KİŞİYE’ ÇAĞRI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. ‘Bana bir şey olmaz’ diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var” ifadesini kullandı.



Bakan Koca, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.