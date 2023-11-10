Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli hasta çocuklar Türkiye’ye getirilecek

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GEMİ DOLUSU SAĞLIK EKİPMANI: “İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso ile görüştüm. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini kaydettim. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu söyledi. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi belirttim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. Mısır, İsrail ve Türkiye sağlık bakanları olarak aldığımız kararla bir sağlık koordinasyon ekibi kurulmuş oldu. En yakın sürede kanser hastası çocukları getirmeye başlayacağız. Gemi ile de ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil 500 ton yardım ulaştırıyoruz.





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1 MİLYON 400 BİN SMA TARAMASI: Aralık 2021 itibarıyla başlatılan ‘Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı’ çerçevesinde 1 milyon 100 bini aşkın kişiye tarama yapıldı. Yenidoğan tarama programına SMA’yı da ekledik. Bugüne kadar 1 milyon 4 yüz bin bebek taramadan geçti. Türkiye’de nakil olan hastaların kök hücre ürünlerini yurt içinden karşılama oranımız yüzde 90’dır.

SAĞLIK VADİSİ: Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nin inşası devam ediyor.

ŞEHİR HASTANELERİ: Tüm şehir hastanelerinin toplam kullanım bedeli yani kirası 27.5 milyar Euro’dur. Tüm alt yapısıyla bir şehir hastanesinin birim metrekaresi cihazlarıyla birlikte maliyeti 1465 Euro. Şehir hastaneleri ülkeye yük olmaktan çıktı. Toplam bütçe içindeki payı her geçen dönem giderek azalacak. Şehir hastanelerinde kira garantisi dışında bir garanti söz konusu değil. (Hasta sayısı, MR, görüntüleme gibi).”