Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! 3. doz koronavirüs aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün Bilim Kurulu toplantısı ardından sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3'üncü doz aşılarını yaptırabileceklerini duyurması ardından, sağlık kuruluşlarından 3'üncü doz aşı uygulaması başladı. Randevularını alan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Ankara Şehir Hastanesinde tercihleri doğrultusunda Biontech ve Sinovac aşısı yaptırdı.

'BU HAKKI TANIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ankara Şehir Hastanesi Algoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, sağlık çalışanları için 3'üncü doz aşı randevusunun açılmasını ardından vakit kaybetmeden randevu aldığını söyledi. Akçaboy, "İlk iki doz aşı Sinovac olmuştum. Üzerinden 5-6 ay geçti. Üçüncü doz aşıyı Biontech yaptırdım. Gerçekten bu gerekliydi. Bu hakkı bize tanıdıkları için yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Mediha Gülsoy (82) ise üçüncü doz aşısını Bionetch yaptırdığını söyleyerek "Aşı randevularının açılmasının ardından kızım ve damadım beni hastaneye getirdi. Daha önce Sinovac aşısı olmuştum. Bugün ise Biontech yaptırdım. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

5 BİN 496 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

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