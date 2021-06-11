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Kaan ULU- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Bugün başladı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Bugün başladı...

İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen meslek gruplarının aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda, Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan berber, kuaför, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası Türkiye'de 81 ilde, koronavirüsle mücadelede, ülke genelinde devam eden aşı uygulaması kapsamında avukatların tamamının, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ile kuaförlerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini duyurdu. Bakan Koca, avukatlar ile berber ve kuaförlerin de aşı programına alındığını duyurmuştu.

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Açıklamanın ardından bugün ülke genelinde avukatların tamamının, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ile kuaförlerin aşılanmasına başlandı. Ankara'da da sistem üzerinden randevularını alanlar, aşılarını yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nde sırası gelenlere aşıları uygulandı.

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