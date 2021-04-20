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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni safhaya geçildi...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni safhaya geçildi...

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başladı. Aşı olan vatandaşlardan Vecihi Yavuz kendi yaş grubuna aşılama başlayacağını duyduğu gibi randevu alarak hastaneye geldiğini belirtti.

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  • Bakan Koca duyurmuştu 55 yaş ve üzeri için aşılama süreci başladı
  • Bakan Koca duyurmuştu 55 yaş ve üzeri için aşılama süreci başladı
  • Bakan Koca duyurmuştu 55 yaş ve üzeri için aşılama süreci başladı
  • Bakan Koca duyurmuştu 55 yaş ve üzeri için aşılama süreci başladı
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Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Vecihi Yavuz, AA muhabirine, aşı olduğu için çok sevinçli olduğunu söyledi.

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Kendi yaş grubuna aşılama başlayacağını duyduğu gibi randevu alarak hastaneye geldiğini belirten Yavuz, tüm vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu Aşılamada yeni safhaya geçildi...

Sağlık çalışanlarının bu süreçte çok yorulduklarını vurgulayan Yavuz, "Haklarını helal etsinler. Bizde çok emekleri hakları var. Gerçekten bizler için seferber oldular Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlara çok ama çok teşekkür ederiz." dedi.

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Hayrettin Bici ise toplum sağlığını düşünerek aşısını olduğunu belirtti.

Virüsün aşılama ile sona ereceğine inandığını dile getiren Bici, "Uzun zamandır aşı olmayı bekliyordum. Sıram gelir gelmez randevumu aldım ve üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim. Herkes aşısını olsun şifasını bulsun." diye konuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar Edirne'de 169 bin 699, Kırklareli'nde 136 bin 361, Tekirdağ'da 277 bin 617 aşılama yapıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu Aşılamada yeni safhaya geçildi...

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