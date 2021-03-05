Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çağrı Merkezi Ödülleri Dünya Finalleri'nde birinci olan SABİM'in personeline teşekkür etti

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ALO 184" iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi.

Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri'nin, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, "Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.