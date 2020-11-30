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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün virüsü hafife alırsak yarın çok pişman olabiliriz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün virüsü hafife alırsak yarın çok pişman olabiliriz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 'hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken videoyu paylaştı. Bakan Koca, mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" dedi.

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