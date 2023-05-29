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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anneannesinin cenaze törenine katıldı

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#Fahrettin Koca#Konya#Sultan Yaylalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anneannesinin cenaze törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 14:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı (88), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bakan Fahrettin Koca da katıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anneannesinin cenaze törenine katıldı

Yaylalı'nın cenazesi, bugün Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Sultan Yaylalı'nın cenazesi Acıkuyu Mahallesi Camii’nin önünde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Bakan Koca, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anneannesinin cenaze törenine katıldı

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#Fahrettin Koca#Konya#Sultan Yaylalı

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