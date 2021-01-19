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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan büyükelçilerle görüşmeler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan büyükelçilerle görüşmeler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü. Görüşmede Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birlikleri değerlendirildi. Bakan Koca ayrıca Çin'in Ankara Büyükelçisi Shaobin'i de Sağlık Bakanlığı'nda ağırladı.

Yerhov ile görüşmesi hakkında paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i Sağlık Bakanlığında konuk ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan büyükelçilerle görüşmeler

"Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Koca, birlikte çalışmayı sürdürme vurgusu yaptı.

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