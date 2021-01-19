Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan büyükelçilerle görüşmeler

Yerhov ile görüşmesi hakkında paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim. pic.twitter.com/1cqpbGl2FC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i Sağlık Bakanlığında konuk ettiklerini bildirdi.

"Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Koca, birlikte çalışmayı sürdürme vurgusu yaptı.