Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Kovid'e bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

Gencimiz, yaşlımız, maskeye mesafeye temizliğe dikkat ederek bu sürece destek oldu, sonuç aldık.

Daha önce dediğim gibi, kara göründü ama deniz hala dalgalı. Bilinçli, istikrarlı adımlarla ilerledikçe, dalgalardan ve dalgalanmalardan korkmayız.



Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin oluşuruz. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde.

Maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden geleni yapanın elinde. Korona hala iş başında ama hastalık kontrol altında.