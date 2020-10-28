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Haber Giriş: 28.10.2020 - 23:41 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 12 bin sağlık çalışanı alınacak - Başvurular ne zaman?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 12 bin sağlık çalışanı alınacak - Başvurular ne zaman?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca yaptığı açıklamada bir de müjde vererek, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir beklenen personel alımıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri detaylar belli oldukça haberlerimizde paylaşacağız. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduKoronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. İlk kez Ankara dışında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bakan Koca, İstanbul'a sınır illerde artış oranlarını paylaştı. Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki yatak doluluk oranlarını da açıkladı.
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