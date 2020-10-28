Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 12 bin sağlık çalışanı alınacak - Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir beklenen personel alımıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri detaylar belli oldukça haberlerimizde paylaşacağız.

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