Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 12 bin sağlık çalışanı alınacak - Başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca yaptığı açıklamada bir de müjde vererek, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süredir beklenen personel alımıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri detaylar belli oldukça haberlerimizde paylaşacağız.
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