Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 bin 87 çocuğumuzun gelişim sorununu erken dönemde tespit ettik

Bakan Koca, bakanlık tarafından '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na katıldı. Bakan Koca, özel gereksinimli tüm bireylerin nitelikli sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanması bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Bakanlık olarak çocukların ve ailelerinin yaşadığı çeşitli sorunların farkında olduklarını vurgulayan Koca, "Ailelerin, çözüm konusunda somut adımlar atılması yönünde güçlü beklentileri olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairemizi kurarak bu alandaki sorunların çözümü konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Bugün yaşadığımız olağanüstü pandemi sürecine ve dairemizin kurulması üzerinden bir yıl gibi son derece kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen ekibimiz tarafından birçok proje ve uygulama hayata geçirilmiş durumdadır. Belirlenen sorun alanlarında 83 akademisyenin katkı verdiği 9 ayrı Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu. 'Erişkinlikte verilecek hizmetler', 'davranışsal müdahaleler ve aile eğitimleri' gibi alanlarda uluslararası düzeyde uzmanlarla bağlantı kurularak ortak projeler başlatıldı. Çözüm yolları üzerine çalışmaya başladık ve ilerliyoruz" diye konuştu.

'1000 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI'

Bakan Koca, çalışmaların ilk meyvelerini salgın sürecinde verdiğini kaydederek, "Örneğin, dünya ülkelerine de model teşkil eden 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' ile ‘Tele-Sağlık’ uygulamamızın aktif olduğu 8 aylık süreçte 1000’e yakın aileye multidisipliner destek sağlandı. Ailelerden gelen değerlendirmeler, bu hizmetten memnuniyetin yüzde 90’lara ulaştığını gösteriyor. Uygulamanın kalıcı hale gelmesi için gerekli çabayı göstereceğiz" dedi.

'10 BİN 87 ÇOCUĞUMUZ ERKEN TESPİT EDİLDİ'

Koca, bu hastalıklar içinde otizm, tedavi yöntemlerinin farklılığı ve elde edilen sonuçların uzun sürede vadettiği sonuçlar nedeniyle özel önem arz ettiğini ifade ederek, "Otizm ve diğer zihinsel özel gereksinimli durumlarda iki kritik husus, erken tanı ve erken müdahaledir. 2015 yılında Erzurum’da pilot uygulamalarına başlanan tarama çalışmalarını ülke geneline yaygınlaştırdık. Geçen süre zarfında 54 bin 658 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı video temelli otizm farkındalık eğitim aldı, 1 milyon 863 bin 96 çocuk otizm açısından tarandı, 53 bin 314 çocukta risk saptanarak randevu sistemine dâhil edilmeden çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımıza yönlendirildiler. Bildiğimiz kadarıyla, dünyada yapılmış en kapsamlı ve özgün çalışmalardan biri olan bu uygulama neticesinde, 10 bin 87 çocuğumuzun gelişimsel sorunları erken dönemde tespit edildi. Bu çocuklarımız dünyada benzer sorunlar yaşayan akranlarından çok daha erken yaşta destek birimlerine yönlendirildi" dedi.

'YENİ MERKEZLERİN AÇILIŞ HAZIRLIĞINDAYIZ'

Bakan Koca, hedeflerinin sistemi daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Diğer gelişimsel bozuklukların da erken tanınmasını sağlayacak modeller oluşturup, erken müdahale programlarını sağlık sisteminin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu noktada pilot illerimizden Trabzon’da konunun ulusal ve uluslararası paydaşlarının katılımıyla yeni bir proje için çalışmalar başlattık. Otizm ve zihinsel özel gereksinimli bireylere verilecek hizmetler konusunda önemli hedeflerimizden birisi de çok disiplinli hizmet birimleridir. Bu birimlerde hekimlerin yanı sıra çocuk gelişim uzmanı, psikolog, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, sosyal çalışma uzmanı, eğitim danışmanı, spor danışmanı ve hemşire gibi tüm hizmet sağlayıcıların tek çatı altında toplanmasını planlıyoruz. İki yıldır pilot uygulama yaptığımız Trabzon’dan sonra, İstanbul ve Ankara’da da farklı yaklaşımların uygulanmasına olanak sağlayacak yeni merkezlerin açılış hazırlığındayız. İzmir’deki merkezimiz için de hazırlıkları son aşamaya getirdik. Kademeli olarak hizmete sokacağımız bu birimlerimizden elde edeceğimiz verilerden yola çıkarak diğer illerimizde ilin yapısı ve ihtiyacına en uygun merkezi kurmayı ve bu hizmetimizi tüm ülkeye yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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