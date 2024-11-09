Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci uyardı: Çocuklar ekrana kilitlendi

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“Ekran Bağımlılığının Toplum Sağlığına Etkileri” konusunda RTÜK İletişim Dergisi’ne konuşan Birinci şunları söyledi:

“İnsanların günde 6 saat 37 dakikayı ekran karşısında geçirdikleri görülüyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmada çocukların neredeyse yüzde 72’sinin önceki yıllara göre daha fazla ekran izleme süresine sahip olduğu belirtildi. 6-13 yaş arası grupta, ekran süresi ortalama günde 6.4 saat olarak tespit edildi.

PANİK ATAK TEHLİKESİ

Günde 4 saatten fazla televizyon ekran süresi panik atak ve günde 4 saatten fazla bilgisayar kullanımı anksiyete ve sosyal fobi semptomlarına yol açabiliyor. Bu durum çocuklarda uzun vadede öğrenme güçlükleri ve konsantrasyon problemleri gibi daha ciddi sorunlara yol açabildiği gibi, çocukların motor gelişiminde olumsuzluklar meydana gelebiliyor.”