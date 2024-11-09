×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci uyardı: Çocuklar ekrana kilitlendi

Güncelleme Tarihi:

#Şuayıp Birinci#Ekran Bağımlılığı#Çocuk Ekran Bağımlılığı
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci uyardı: Çocuklar ekrana kilitlendi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye’de uyku dışındaki zamanın yüzde 43.92’sinin, TV, cep telefonu, tablet, bilgisayar vb elektronik cihazların ekranları karşısında geçirildiğinin tespit edildiğini belirterek, ekran bağımlılığının halk sağlığı sorunu haline geldiğini açıkladı.

Haberin Devamı

“Ekran Bağımlılığının Toplum Sağlığına Etkileri” konusunda RTÜK İletişim Dergisi’ne konuşan Birinci şunları söyledi:

“İnsanların günde 6 saat 37 dakikayı ekran karşısında geçirdikleri görülüyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmada çocukların neredeyse yüzde 72’sinin önceki yıllara göre daha fazla ekran izleme süresine sahip olduğu belirtildi. 6-13 yaş arası grupta, ekran süresi ortalama günde 6.4 saat olarak tespit edildi.

PANİK ATAK TEHLİKESİ

Günde 4 saatten fazla televizyon ekran süresi panik atak ve günde 4 saatten fazla bilgisayar kullanımı anksiyete ve sosyal fobi semptomlarına yol açabiliyor. Bu durum çocuklarda uzun vadede öğrenme güçlükleri ve konsantrasyon problemleri gibi daha ciddi sorunlara yol açabildiği gibi, çocukların motor gelişiminde olumsuzluklar meydana gelebiliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şuayıp Birinci#Ekran Bağımlılığı#Çocuk Ekran Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!