Sağlık Bakan Yardımcısı: Hekimler 15 Aralık’ta 30 bin lira fark görecek

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1 milyon 700 bin civarında kişinin 2015 öncesine ait 2 milyar lira dolayındaki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını affeden torba yasa teklifi Meclis komisyonundan geçti.

Toplantıda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Birinci, e-Nabız sisteminden sızan hiçbir veri olmadığını, pandemi döneminde “oltalama” yöntemiyle 200 civarında kişiden elde edilen bilgilerin internette dolaştırıldığını söyledi. Bazı sorularla ilgili Birinci’nin yanıtları şöyle:

Veri satışı mı var?

Ne e-Nabız Katar’a satılmış ne bilgi satılması, kesinlikle yok. Şu anda Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bir kişi kendi istediği kişiyle sağlık verisini paylaşabilir, biz bile verileri göremeyiz.

Aile hekimi raporları neden paralı olacak?

Sistemde şu anda 6 milyon civarında rapor var. Sadece ehliyet için aile hekimlerinden 3 milyon rapor talebi var. ‘Satranç oynayabilir’ diye rapor istiyorlar. Bunların hepsi ücretsiz diye aile hekimliğine geliyorlar. Aile hekiminin üzerine asimetrik bir baskı oluyor. O sebeple raporların hepsini gözden geçiriyoruz.