×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Astsubay Cinayeti#Silahlı Saldırı
Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 21:26

 ÇANAKKALE’de emekli astsubay G.Y., aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Astsubay Cinayeti#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!