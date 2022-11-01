Sağlık alanında da Türkiye Yüzyılı

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TÜRKİYE’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Kurultayda Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminde çatı markası Health Türkiye’nin de tanıtımı yapıldı. Her yıl yurtışı ve Türkiye’deki Türk tıp biliminsanlarını bir araya getiren kurultayda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’nin sağlık bakanları da yer aldı. Erdoğan Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarını anlatırken şöyle konuştu:“Bu başarının gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı ile insanı merkeze alan sağlık sistemi vardır. Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından birini de sağlık olarak belirledik. Büyük yatırımlar ve inovatif işbirliği yöntemleriyle inşa ettiğimiz şehir hastanelerimiz ile zenginleştirdiğimiz, yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir.

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HER 100 İLAÇTAN 89’U YERLİ

Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçta 89’unu yerli üretimle sağlıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Turkovac aşımızla dünyada COVID-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Kanser hastalıklarında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bilişim ve teknolojiyi sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Yerli ve milli şirketlerimiz, sağlık alanında dünya çapında hizmet ve teknoloji üretebilecek seviyeye ulaştılar. Tıbbi cihaz alanında ithalatın, ihracatı karşılama oranını yüzde 55’e çıkardık. Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Health Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır.”

TAHIL MESAJI: KORİDOR İÇİN GAYRETE DEVAM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan kurultayda Rusya’nın askıya aldığı tahıl koridoruna ilişkin de şunları söyledi:

9.3 MİLYON TON BUĞDAY TAŞINDI

“(Rusya’nın askıya aldığı tahıl koridoru) Gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Bilindiği gibi dünya buğday üretiminin yaklaşık 3’te 1’i Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizsiniz. Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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TÜRKİYE YÜZYILI’NDA ORTAK HAYALLER

Türkiye Yüzyılı’nı ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Balkanlardan Orta Asya’nın derinliklerine, gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili de arayış içinde olduğu dönemde, Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır.

İMTİHANIMIZI ALNIMIZIN AKIYLA VERDİK

Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri hemen her alanda olduğu gibi sağlıkta da sadece belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele etmeye çalışan insanların hikâyelerine şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü görüntülerle karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hem de 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi destekle alnımızın akıyla verdik.”

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ÖDÜL ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay kapsamında Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına bu yıl altıncısı verilen 2022 TÜSEB ödüllerini de sahiplerine verdi.



2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı, 2022 TÜSEB Hizmet Ödülü’ne Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, 2022 TÜSEB Özel Ödülü’ne Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü.

2022 TÜSEB Teşvik Ödülleri ise Penn State ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan’a verildi.

Törende ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin sağlık Bakanları, ülkelerindeki sağlık çalışanları adına ödüllerini CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Health Türkiye standını gezerek bilgi aldı.

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SOMALİ’DEKİ TERÖRE LANET

ERDOĞAN Somali’deki terör saldırısını da şöyle kınadı: “Hiçbir sebep masum sivilleri, okula giden çocukları, camide namaz kılan insanları katletmenin mazereti olamaz. Önceki gün Somali’de 100’ü aşkın kardeşimizin hayatına mal olan hain terör saldırısının faillerinin ne İslam’la ne Müslümanlıkla ne şeriatla ne de insanlıkla bağı kesinlikle yoktur. Bu alçak ve kalleş saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir. Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram ister FETÖ olsun bu örgütlerin tamamı dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır.”