Sağlığımızı hiçe saydılar

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BURSA’da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kayıhan Mahallesi’ndeki bir depoya baskın düzenledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, polis eşliğindeki baskında depo ruhsatlı işletmenin, et ve et ürünlerini saklamak için soğuk hava deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, paketlenmiş et ve et ürünleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan bazı ürünlerin ise yerlerde olduğu görüldü. Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 3 ton et ve et ürününe el koyuldu. Sağlıksız ürünler belediyenin imha şantiyesinde imha edildi.

MÜFETTİŞLER ACIMADI

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, kayıt belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. İşyeri ruhsatının da iptal edileceği öğrenildi.