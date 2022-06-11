Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sağlığımızı hiçe saydılar

#Bursa#Et#Hijyen
Sağlığımızı hiçe saydılar

Hijyen kurallarını göz ardı eden, et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye baskın düzenlendi. O anlara ait görüntüler görenlere ‘pes’ dedirtti. 3 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el koyuldu.

Haberin Devamı

BURSA’da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kayıhan Mahallesi’ndeki bir depoya baskın düzenledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, polis eşliğindeki baskında depo ruhsatlı işletmenin, et ve et ürünlerini saklamak için soğuk hava deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, paketlenmiş et ve et ürünleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan bazı ürünlerin ise yerlerde olduğu görüldü. Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 3 ton et ve et ürününe el koyuldu. Sağlıksız ürünler belediyenin imha şantiyesinde imha edildi.

MÜFETTİŞLER ACIMADI

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, kayıt belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. İşyeri ruhsatının da iptal edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Et#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe