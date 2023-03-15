Sağlı sollu arayışlar

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan edilen programına göre resmi seçim takvimi 18 Mart Cumartesi sabahından itibaren işlemeye başlayacak. Seçim yarışından bazı gelişmeler şöyle:

HÜSEYİN BAŞ’A GİDİYOR: CHP Lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden bugün Ankara’ya dönüyor. HDP, DSP gibi ittifak dışındaki partilere gitmeyi planlayan Kılıçdaroğlu’nun cuma günü için Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile randevusu açıklandı.

OĞAN DA YARDIMCISINI AÇIKLADI: ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçilirse cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine Sevda Özbek’in getirilmesine karar verdiklerini açıkladı.

DESTİCİ ‘HEDEF İLK TUR’: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, adaylarının 81 ilde BBP amblemi altında seçime gireceğini bildirerek, “İlk hedefimiz cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak” dedi.

Haberin Devamı

HDP’DE ‘SİGORTA’ FORMÜLÜ: Kulislere dün sızan bilgilere göre HDP kapatılması durumunda seçimlere bileşeni olan Yeşil ve Sol Parti listelerinden katılacak. HDP’nin bu konuyu bugün karara bağlaması bekleniyor.