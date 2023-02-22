Sağlam ve çürük beton arasındaki fark ne? İnşaat mühendisi canlı yayında anlattı

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İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı, CNN Türk canlı yayınında testi yapılmamış iki beton numunesini inceledi. Bir beton numunesinin kullanıma uygun olduğunu belirten Öcanlı, diğer beton numunesinin tuz buz olan binalarda kullanıldığını belirtti. Kullanıma uygun olmayan beton numesini eliyle parçalayan Özcanlı, özellikle hazır betonun olmadığı zamanlarda bunların yapıldığını söyledi.

Yapı denetim olmadığı zamanlarda betona su verildiğini ifade Özcanlı, artık daha çok denetim yapıldığını belirterek yine de betona su verildiğini söyledi. Hazır Beton Birliği'nin iyi denetim yaptığını söyleyen Özcan, hazır beton kullanmanın daha iyi olduğunu kaydetti.

'BETONARME BİNA YAPMAYI BECEREMİYORUZ'

Yıkılan yeni binalara ilişkin konuşan Özcanlı, hava sıcaklığına betonun geç kalmasına ve su katma olayına dikkat çekerek "İnşaatte vibratör kullanmazsanız. Homojen dağılım olmazsa oralarda hasar olma riski artar. Biz betonarme bina yapmayı beceremiyoruz" dedi.

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1999 depreminde Japon bilim insanlarıyla çalıştığını söyleyen Özcanlı "Gölcük'ü taradık. Sismik izolatörleri onlardan duydum. Algılayamadım, inanamadım. Japonya'ya gözlem yapmaya gittim. 5 büyük firmayla görüştüm. Farklı teknolojileri gördüm. Japonya'da beton var ama daha farklı teknolojiler kullanılıyor." dedi.

'HER ZEMİNE BİNA YAPILABİLİR'

Zemin etütünün önemli olduğunu vurgu yapan Özcanlı "Kural tam uygulanmıyor. Her zemine BİNA yapabilirsiniz. Denize bile yapabilirsiniz. Yaptığım binada sıvılaşma olayı var. Enjeksiyon yapıyorum. Herkes 'Ne gerek var' dedi. Zemine çimento basıyorsunuz. BKazı yapılınca su çıkmadı. Bunun üzerine 'Şimdi anladık ne yaptığınızı' dediler" diye konuştu.