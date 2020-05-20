Sağlam Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Sağlamın Zıt Anlamlısı

Zarar görmemiş ya da bozulmamış olan şeklinde de sağlam kelimesi ele alınabilmektedir. Bu doğrultuda sağlam kelimesinin zıttı olarak ise, ‘çürük’ sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Sağlam Zıt Anlamlısı

Eşya ya da insan ve daha pek çok farklı konu üzerinden sağlam kelimesi kullanılabilmektedir. Aynı zamanda uzun süre dayanmayacak kolayca kırılan, bozulan ya da zarar gören durumlar için çürük sözcüğü öne çıkmaktadır. Yani sağlam kelimesinin zıt anlam olarak, ‘çürük’ sözcüğü ele alınabilir.

‘’Gerçekten çok sağlam iş yapmışlar.’’

‘’Resmen çürük çarık bir evin içinde oturuyoruz.’’

‘’Onun iradesi oldukça sağlamdır.’’

Bu gibi daha pek çok farklı anlam üzerinden maddesel veya mecazi olarak sağlam kelimesi ile çürük sözcüğünü kullanabilirsiniz. Birbirinin tersi olarak okunuşları, anlamları ve yazılışları farklı olarak her iki kelime amaca uygun değişik yerlerde değerlendirilebilir.