Sağlam girdi sakat çıktı... Bahar’ın hukuk mücadelesi

Diyarbakır’da 2014 yılında diz ağrısı yaşayan Bahar Ulu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’ne başvurdu. Doktorunun ameliyat önerdiği Ulu, ameliyat sonrası hayatının altüst olduğunu söyledi. Ulu, “Beni muayene eden doktor ameliyat kararı verip ameliyata aldı. Ameliyattan çıktığımda bacağım dışarı dönmüştü. 2014’ten beri yanlış ameliyat sonucu engelli kaldım. O günden bu yana hem sağlık hem hukuk mücadelesi veriyorum” dedi.

‘DOKTOR HATASI’ DEYİP İLGİLENMEDİLER’

10’dan fazla büyük ameliyat geçirdiğini ifade eden Bahar Ulu, “Defalarca osteotomi ve kas ameliyatları oldum. Ancak bacağım işlevini tamamen yitirdi. Elimde imzalı ve kaşeli belgeler olmasına rağmen yıllardır adalet bulamadım. Ameliyatımı yapan doktor, eğitim için 1 yıllığına yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Bana bakacak kimse olmadığını söylediğimde, kendi bölümünde çalışan bir doktora emanet ettiğini belirtti. Ancak emanet edildiğim doktor da bana bakmadı. Bir ay bile sürmedi. Sadece MR sonucu için defalarca Dicle Üniversitesi’ne gidip geldim. Beni kabul etmeyince başka doktorlara yöneldim. Fakat onlar da ‘Doktor hatası var’ diyerek benimle ilgilenmediler” diye konuştu.

Adalet arayışına hukuk yoluyla devam ettiğini belirten Ulu, tazminat davası açmak zorunda kaldığını, sigortasının özel hastanelerde geçmediğini söyledi.

‘DESTEKSİZ VE DEĞNEKSİZ YÜRÜYEMİYORUM’

Ulu, “Yeşil kartlı olduğum için tedavi olamıyordum. 2018’de açtığım davayı manevi açıdan kazandım ama maddi açıdan kaybettim. ‘Doktor hatası yok’ denilerek dosya kapatıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel hak ihlali başvurusunda bulundum. Hukuk mücadelem devam ediyor. Şu an desteksiz ve değneksiz yürüyemiyorum. Bacağımı tamamen kullanamıyorum. Doktorlarım, C-Brace mikro işlemci cihazı sayesinde yeniden yürüme şansım olduğunu söylediler. Bu cihazın maliyeti 71 bin Euro. Ailemin maddi durumu çok kısıtlı, sigortamız dahi yok. Siirt Valiliği’ne başvurdum ve kampanyam onaylandı. Ancak iki ayda sadece 630 Euro toplayabildim. Yeniden hayata tutunmak, çalışmak ve kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Devlet yetkililerimizden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.