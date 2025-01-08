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Sağır ve dilsiz çocuğu darp etmişlerdi... Tutuklandılar

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#Esenyurt#Mahkeme#Şiddet
Sağır ve dilsiz çocuğu darp etmişlerdi... Tutuklandılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 10:24

Esenyurt'ta F.D. (20) ve F.K. (17) isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen çocuğu internet kafede darbetti. O anları kaydederek çocuğun ağabeyine yollayan şüpheliler “şikayet edersen sana da böyle yaparız" dedi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 6 Ocak'ta Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı. Önce kablo ve sopayla çocuğu darbeden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti. Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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#Esenyurt#Mahkeme#Şiddet

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