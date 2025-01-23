Sağduyunun zaferi... Katile indirimsiz müebbet verildi, Yargıtay iki kez ‘indirim yapılsın’ dedi

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MANİSA’da evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne (45), 11 Aralık 2020’de, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren’in (42) çalıştığı Yeni Mahalle’deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren’e doğrultup ateşledi. Saldırıda Çeviren yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan İnne tutuklandı. Ferhat İnne hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat 2022’de görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne’yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KİŞİLİĞİ, SABIKASIZ GEÇMİŞİ...

Cezayı az bulan Canan Çeviren’in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne’nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022’de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, İnne’ye verilen müebbet hapis cezasını onadı. Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne’ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023’te bozdu. Oybirliğiyle alınan kararda; sanık İnne’nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, ‘takdir indirimi’ yapılmaması gerekçe gösterildi. Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan İnne’ye Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023’te yine müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023’te 2’nci kez kararı bozup İnne’ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi. Ferhat İnne’nin Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına 6 Şubat 2024 tarihinde devam edildi. İnne ilk defa mahkeme salonuna getirildi. Savcı, mütalaasında Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep etti. İnne’nin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay’ın iki kez bozduğu kararı, oyçokluğuyla bir kez daha verip sanık İnne’yi, ‘kasten öldürme’ suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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‘DİRENME KARARI YERİNDE’

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Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 3’üncü kez indirimsiz müebbet hapis cezası verilen Ferhat İnne hakkında kararını verdi. Ceza Dairesi, 27 Kasım 2024’de oyçokluğu ile aldığı kararda, “Pişmanlık göstermemesi değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiği şeklindeki mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden direnme kararı yerinde görülmüştür” denildi. Ferhat İnne, ‘kasten öldürme’ suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

‘EMSAL NİTELİĞİNDE’

Canan Çeviren’in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, “Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne kararında direndiği ve dik duruş sergilediği için çok teşekkür ediyoruz. Aile bir nebze de olsa adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu. Ülkemizde öldürülen yüzlerce kadın için Yargıtay’ın bu kararı emsal niteliğindedir. Bundan sonrası için de caydırıcı olmasını umut ediyoruz” dedi.