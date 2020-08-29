‘Sağda solda konuşulana kulak asmayın’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi’nde cemaate seslendi. Erdoğan, “Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda-solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomide olsun, eğitimde, ulaşımda, enerjide olsun, görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız” dedi. Koronavirüs uyarısında da bulunan Erdoğan, “Kurallara uyarsak, çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olacaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı” diye konuştu.

GİRESUN’A GİDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’da selden etkilenen vatandaşlarla görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep telefonu ile aradı. Erdoğan, Espiye’nin Ericek köyünden görüştüğü vatandaşlara, “Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun’da olacağım. Vereceğimiz destekleri yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla sürece atlatmış olacağız” diye seslendi. Erdoğan, toprak altındaki araçlardan yaklaşık 160’ının bedelini ödediklerine işaret ederek “Bunlar ödenmeye devam edilecek. Bir taraftan tabii TOKİ büyük bir gayretle, süratle yıkılan evlerin yerine yenilerini yapacak. Bu devlet milletini yalnız bırakmaz. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Üsküdar Nato taksi durağını da ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet ederek çay içen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Erdoğan bir taksi şoförünün sağlık çalışanı olan eşiyle de telefonda görüntülü olarak konuştu.